1 ZDJĘCIE Donald Tusk (Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta)

- Buduje się system, w którym sędziowie, zgodnie z ustawą od momentu mianowania do przejścia w stan spoczynku, będą zależni od polityków. To nie jest leczenie dżumy cholerą. To jest leczenie grypy cholerą - mówił w TVN Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej nie widzi jednego lidera opozycji, ale nie sądzi, by było to w tej chwili konieczne.