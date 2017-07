Czwartek, godz. 21, pod Pałacem prezydenckim Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej mówi do tysięcy protestujących: - Mam do państwa trzy pytania: czy chcecie żeby weszła ustawa o upartyjnieniu KRS? Usuwającą prezesów sądów? Ustawa likwidująca Sąd Najwyższy?

Tłum za każdym razem odpowiada: - Nie!

Posłanka kontynuuje: - Protesty muszą być masowe, pokojowe, oparte na gruncie konstytucji. Każdy z nas ma znajomych, którzy głosowali na PiS. To nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Lubimy ich i szanujemy, i dlatego musimy z nimi rozmawiać. Każdy z nas ma znajomych, którzy uważają, że ich to nie dotyczy, że to jakieś spory polityczne daleko w Sejmie...