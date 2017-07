Magdalena Kozioł: „Młodzi, wyjdźcie na ulice! Zobaczcie, że PiS niszczy wasz kraj! Obudźcie się”. Tak pani, 17-latka, apelowała na środowej demonstracji w obronie sądów we Wrocławiu. Młodzi się jeszcze nie obudzili?

Barbara Balicka: Coraz więcej się budzi. To widać. Jeszcze nie wszyscy są w pierwszych rzędach z flagami, skandując hasła, ale na obrzeżach tłumu dostrzegam bardzo wiele młodych twarzy. W końcu zaczęło do nich docierać, że to, co się teraz w kraju dzieje, bezpośrednio ich dotknie.

>> To nie esbecy, zdrajcy, spacerowicze, to młodzi protestowali przeciw fanatyzmowi. PiS ich traci

