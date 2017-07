1 ZDJĘCIE Bogusław Liberadzki (fot. Anna Krasko/Agencja Gazeta)

- Środki spójności nie mogą być przekazywane krajom, które nie chcą być spójne z Unią. To byłoby finansowanie niespójności. A jeśli Polska nie będzie przyjmować uchodźców, to logiczne będzie, że więcej wsparcia finansowego pójdzie do krajów, które ich przyjmują - mówi Bogusław Liberadzki, europoseł SLD frakcji socjalistów i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.