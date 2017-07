Monika Rębała: Czy urzędnikom unijnym będzie się chciało teraz podejmować działania w sprawie Polski, mamy w końcu środek lata, wszyscy myślą o wakacjach.

Prof. Kim Lane Scheppele: Viktor Orban też wielokrotnie forsował kontrowersyjne reformy latem. To celowe działania, w sierpniu urzędnicy unijni są na wakacjach, a we wrześniu może być już za późno na działanie, poza tym do tego czasu emocje zdążą nieco opaść. Dobrze więc, że Komisja Europejska...