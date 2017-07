ssss_ceptyk 12 minut temu 0

Cieszyliśmy się, że się ugiął przed siłą parasolek. Przedwczoraj zrozumiałam, że się nie ugiął. Na chwilę odpuścił. Wiedział, że jeśli jego plan się powiedzie, będzie mógł zrobić wszystko, co zechce. To wszystko jest zaplanowane doskonale i konsekwentnie wdrażane. To nie bezzębny starzec, ale (co przyznaję z obrzydzeniem i wstydem, że tak późno to do mnie dotarło) naprawdę doskonały strateg. Chce wziąć wszystko i nie zawaha się przed niczym. Po to zmiany w wojsku, policji, OT. Jeśli teraz go nie powstrzymamy, to na wiele lat możemy zapomnieć o wolności.