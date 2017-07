arawin321 godzinę temu 0

Najwyższy poziom absurdalnych wypowiedzi kolportowanych przez Wyborczą, po prostu, poraża. W Polsce, demokratycznym państwie prawa, każdy mieszkaniec ma prawo głosić swoje poglądy, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie. W tej kluczowej dla każdej demokracji sprawie, PiS nie dokonuje żadnych zmian, ponieważ PiS szanuje i będzie szanował demokratyczne zasady takie jak m. in. prawo do wyrażania swoich poglądów.



Poza tym, w innych krajach europejskich, KRS jest również współwybierany lub wybierany przez krajowe parlamenty, a PiS w tej sprawie sięgnął do rozwiazań isntniejących w Niemczech i Hiszpanii.



Jest to możiwe, ponieważ sędziowie wybrani w taki sposób, wciąż zachowują niezależność od władzy politycznej daltego że politycy nie mają żadnego wpływu na procedury sądowe i wyroki sędziów oraz politycy nie mają możliwości zastosowania jakichś negatywnych sankcji wobec sędziego.