7 ZDJĘĆ Protest na pl. Wolności przeciwko ograniczaniu niezawisłości sądów. W czwartek znów manifestowało kilka tysięcy osób. (LUKASZ CYNALEWSKI)

- Doświadczenie włoskiego faszyzmu uczy, że kiedy władza przyznaje sobie nadzwyczajne uprawnienia, by walczyć z mafią i złodziejstwem, to wtedy mafia i złodziejstwo przyłącza się do władzy, by skorzystać z tych nadzwyczajnych uprawnień - mówił podczas demonstracji Tomasz Piątek. Około 10 tys. osób przyszło w czwartkowy wieczór na pl. Wolności, by wyrazić swój sprzeciw wobec uchwalonej głosami PiS ustawy o Sądzie Najwyższym.