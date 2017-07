Znów mogę być kierowcą, jakim kiedyś byłem. Stać mnie na powrót do poziomu z 2010 roku, a to był bardzo wysoki poziom – powiedział wczoraj Robert Kubica włoskiemu „Corriere della Sera". Już nie zaprzecza, że powrót do Formuły 1 jest możliwy, wie, że tak blisko występu w 77. Grand Prix w karierze nie był nigdy.

Jego ponowny start w F1 długo był poza granicami wyobraźni. Przecież zgruchotana w wypadku w 2011 r. ręka utrudniała Polakowi nawet występy...