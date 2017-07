duszpastuszek pół godziny temu 0

Od Sadu Najwyzszego do siedziby Episkopatu nie jest daleko.



Czy protesty maja byc dla samych protestow, cz tez moze chodzic ma o to by byly one skuteczne(?)



Retoryczne to pytanie niemniej organizatorzy tych protestow najwyrazniej zachowuja sie jak dzieci we mgle.



Nie ma sensu usilowanie wywarcia nacisku na PiS, ktory nie jest na tego rodzaju naciski wrazliwy. Ktos kto dokonuje zamachu stanu ustapi wylacznie przed sila.

Pisze o tym od kilku dni, ale z jakichs powodow nie znajduje to zrozunienia, tam gdzie powinno. Zatem raz jeszcze.



Kaczynski z PiSem sa jedynie wykonawcami zlecenia biskupow. Oni obalaja demokracje, gdyz takie jest zyczenie kleru, ktory wlasnie dlatego popiera ich, zainspirowal i organizuje, przynajmniej od dekady. Umieszczenie Nieudacznika na Wawelu, nie blo przypadkiem lecz obliczone bylo na pozyskanie dozgonnej wdziecznosci Jaroslawa Kaczynskiego. Ktoremu do tego, nie mam najmniejszych watpliwosci, zaswiecono po oczach obietnica przyszlego pochowku obok brata i w towarzystwie polskich Wielkich. On gotow jest zatem wywiazac sie z zadania nawet idac po trupach. Protestowanie i apelowanie do Kaczynskiego i PiS dowodzi infantylizmu protestujacych. Pozniejsze biskupie glaskania po glowach stadionowych bandytow takze nie byly dzielem przypadku, lecz czescia planu - co teraz wyraznie widac. Choc parafianie nadal udaja niewidomych.



To przed siedziba Episkopatu nalezy protestowac. By do biskupow dotarlo, ze tym razem nie uda im sie dyskretnie pozostac w cieni i jakby co to jak zwykle "nie oni". By otworzyc im oczy, ze narod wie, iz oni sa glownymi macherami w tym przewrocie, a Kaczynski jedynie wykonawca. Dopiero wtedy mozna liczyc na ich zmiane decyzji. Inaczej - kazdy widzi - udaja, ze ich nie ma. To na biskupow nalezy wywierac nacisk. Biskupi sa wrazliwi.



Protesty musza byc skuteczne, a biskupi nie sa poza krytyka. Zwlaszcza, gdy sa mocodawcami wywrotowcow. O tym, ze my wiemy i biskupiej dywersji, i ze nie uda im sie w Polsce tak jak kiedys w Chile czy Argentynie, biskupi musza wiedziec juz dzis. Jest to tez jedyny sensowny nacisk, ktory moze poskutkowac zmiana frontu kaczych klero-faszystow.