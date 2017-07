bulorz 27 minut temu 0

"Teraz każdy może twierdzić, że dana rzecz jest konstytucyjna albo nie, bo nie ma już powszechnej zgody wśród Polaków, kto jest władny orzec, co jest konstytucyjne."



Z drugiej jednak strony, akurat Konstytucja RP jest spisana prostym i przejrzystym językiem. Na tyle prostym, że nie trzeba być nawet prawnikiem, aby rozumieć zapisane w Konstytucji treści. Prosty przykład, na podstawie którego, każdy umiejący czytać Polak, może ocenić, czy zmiany wprowadzane przez PiS są konstytucyjne, czy też nie:



Art. 179. Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Art. 180. 1. Sędziowie są nieusuwalni

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek

uniemożliwiających mu sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób odwołania się do sądu określa ustawa.

4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w stan spoczynku.

5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno

sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu pełnego uposażenia."



Co tu jest do orzekania? Wszystko jest jasne, jak konstrukcja cepa - mówiąc kolokwialnie.