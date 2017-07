1 ZDJĘCIE Policja (FOT. GORZOW.WYBORCZA.PL)

67-letnia gorzowianka trafiła do policyjnej izby zatrzymań po tym, jak w miejskim autobusie wskazał ją starszy mężczyzna. Był przekonany, że to ona go okradła. Pomylił się, a policja - nie weryfikując obiektywnych dowodów - zatrzymała kobietę. Sąd przyznał jej 3 tys. zł zadośćuczynienia i zwrot kosztów leczenia.