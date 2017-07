arawin321 godzinę temu 0

Jest oczywiste dla wszystkich, że prezydent Duda nie będzie mógł się spotkać z panem Tuskiem w najbliższym czasie, ponieważ kalendarz spotkań prezydenta Dudy na to nie pozwala.



Poza tym takie spotkanie nie ma za bardzo sensu, ponieważ pan Tusk, za sprawą napisanego listu, stał się liderem politycznej opozycji w Polsce, a polityczna opozycja w Polsce nie szuka pola do kompromisu w sprawie ustaw sądowych, a jedynie szuka paliwa politycznego potrzebnego do gromadzenia ludzi na demonstracjach oraz szuka pretekstu do politycznje awantury.



Niezwykłośc listu pana Tuska, polega na tym, że pan Tusk domaga się w sposób publiczny spotkania z prezydentem Polski, a jeżeli do takiego spotkania nie dojdzie, to pan Tusk grozi Polsce poważnymi konsekwencjami politycznymi. Z reguły organizacja spotkań pomiędzy politykami odbywa się podczas rozmów kuluarowych, a do spotkania dochodzi gdy obie strony pragną takiego spotkania.



Tymczasem prezydent Duda nie ma ochoty spotykać się z panem Tuskiem, a pan Tusk zamiast przyjąć ten fakt do wiadomości, żąda spotkania z prezydentem w sposób publiczny, co jest zupełnie niezwykłe, a co świadczy o niezwykłej desperacji pana Tuska, stawiającemu wręcz ultimatum państwu polskiemu.



Na końcu chciałbym poinformować pana Tuska, że Polska jest regionalną potęgą polityczną, wojskową i gospodarczą, więc z tego prostego względu, nie da się Polski zmarginalizować czy izolować.