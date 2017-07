theodora 13 minut temu 0

Dawno temu była publikacja "obywatel a służba bezpieczeństwa". Czas przygotować podobną broszurę z konkretnymi zaleceniami z odwołaniem do konkretnych paragrafów. Jeżeli obywatel nie na obowiązku nosić przy sobie dokumentów, to jak policja może go wylegitymować?