pertowski 29 minut temu 0

panie radziwinowicz a jakie prawo pan ma do oceny historii pomnikow nikt nie ma prawa usuwac tak robil tylko hitler i jego banda a teraz polski sejm będzie na podstawie decyzji pisdzielcow dyktowal co jest zle a co dobre wielu ludzi w Polsce nic nie ma do bylej władzy a wręcz sa wdzięczni armii czerwonej ze na naszej ziemi przelewala krew w walce z hitlerowskim okupantem pan jako były korespondent powinien dazyc do dobrosąsiedzkich stosunkow miedzy naszymi krajami i narodami a nie pokazywać fochy za usuniecie pana s Moskwy widać pana praca nie sluzyla rosyjsko polskim stosunkom