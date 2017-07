polka_jakich_wiele 21 minut temu 0

No to teraz czekam na ustawę o wygaszeniu Dudy Adriana... ups... Andrzeja. Jego pracownik - nie pamietam nazwiska - myli sie szpetnie twierdząc, ze tego sie nie da, bo Duda czegoś takiego nie podpisze. Kaczyński z Ziobrem zawrą w akcie zapis o pozbawieniu prezydenta RP tej prerogatywy. Umotywuja to: nie można być sędzia we własnej sprawie. Kaczyński zapewnia sobie bat na niepokornych wewnątrz pisu. Tym batem będzie Ziobro, którego Kaczyński trzyma na sznurku. Sznurek ten zwie sie: reorganizacja rzadu - czytaj minister sprawiedliwości do wymiany. No chyba, ze Szydło zbrata sie z Ziobro. Wtedy mogą Kaczyńskiemu wyciąć numer