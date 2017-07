alakyr1 10 minut temu 0

Zapomnij chłopie że jakaś prawda wyjdzie na jaw, jakieś śledztwo coś wyjaśni.

Do dziś nie wyjaśniono jakim cudem jednego dnia 42 ludzi w tym 13 milicjantów zginęło na Majdanie zastrzelonych z tej samej broni. Jeden z powodów to zaginięcie najważniejszego dowodu czyli kul wyjętych z ciał ofiar.

Do dziś nie postawiono nikomu zarzutów za spalenie w Odessie 46 Ukraińców protestujących przeciw puczowi na Majdanie.

I ty myślisz że będą się przejmować jakimś dziennikarzem? No chyba że dało by się ubrać w to Moskwę, ale widać się dało.