Małgorzata Bujara: Bierze pan udział w manifestacjach w obronie sądów. W niedzielę był pan w Warszawie.

Andrzej Dec, polityk PO, przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa: Robię to, bo sytuacja jest dramatyczna, i tak postrzegam swój obywatelski obowiązek. Bo to, co od prawie dwóch lat robi PiS, wpisuje się w pewien proces zmierzający do tego, żeby zaprowadzić rządy autokratyczne. A jak się już raz wejdzie na tę drogę, to bardzo trudno się z niej wycofać. Pokusa, żeby w razie trudności czy gwałtownego sprzeciwu społecznego ponownie skorzystać ze środków nadzwyczajnych, będzie nie do odparcia.

Do...