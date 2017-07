3 ZDJĘCIA MIECZYSŁAW MICHALAK

Fałszerstwa wyborcze to nie tylko dosypywanie kart do urn wyborczych. Na wynik wyborów można wpływać np. poprzez manipulowanie okręgami wyborczymi. A władza, która posuwa się do takich metod w stosunku do wymiaru sprawiedliwości, nie ma już chyba żadnych zahamowań. - mówi konstytucjonalista z UWr. dr Ryszard Balicki