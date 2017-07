W Bangladeszu kilkunastoletnie dzieci pracują w fabryce recyklingu tworzyw sztucznych. To jedno ze zdjęć, które miało zwrócić uwagę na problem dziecięcych pracowników. 12 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień przeciwko Pracy Dzieci (Fot. A.M. Ahad (AP Photo/ A.M. Ahad))