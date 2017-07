akst1 godzinę temu 0

Opozycja używała przemocy fizycznej. Widziałem to dokładnie dzięki uprzejmości TVN-24. Naruszono nietykalność fizyczną Pana Posła Suskiego. Wstyd i hańba dla opozycji. Poza tym pan poseł Petru usiadł tak blisko stołu prezydialnego po to, ukraść Panu Przewodniczącemu Piotrowiczowi mikrofon. Mój apel do wyborców: Rozumiem, że są wśród was również i złodzieje, ale każdy głos oddany na .Nowoczesną to głos stracony, bo społeczeństwo zaczęło tę partię dokładnie rozpoznawać i daje jej w sondażach ,,aż" 3 % poparcia.