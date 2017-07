Z bardzo osobistym apelem do prezydenta Andrzej Dudy zwraca się prof. Jan Zimmermann z Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor jego pracy doktorskiej: – Prezydent zerwał ze mną wszystkie kontakty, również towarzyskie. Mogę apelować do niego tylko za pośrednictwem mediów. Myślałem nawet o napisaniu listu otwartego. Ale wolałbym porozmawiać z nim prywatnie i wtedy powiedziałbym mu: Andrzej, bo przecież byliśmy od 20 lat na „ty”, przestrzegaj konstytucji. Zawsze jest pora, by zrozumieć, że konstytucja jest najważniejsza. Na nią przysięgał. Wprawdzie mówił, że jest przestarzała, ale jednak obowiązuje. A prezydent jest jej strażnikiem. Powiedziałbym mu...