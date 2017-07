Sejm to twierdza. Chronią go policjanci i metalowe bariery. Na Wiejską ciągną tłumy ludzi – ze świecami, z flagami, transparentami. Wśród nich dużo młodych. Żądają, by PiS wycofał się z ustaw, które uzależniają sądy od polityków. Tak jest od kilku dni.

Posłowie PiS na głosy protestu są głusi – im większy opór, tym szybsze tempo prac w Sejmie. Do zamknięcia tego wydania...