pokemon321 godzinę temu 0

Ustawą zwykłą gwałci konstytucje, niszczy trójpodział władzy więc również jest współodpowiedzalny za ten autopucz, jednak w przeciwieństwie do innych pisowców stać go było na stanięcie twarzą w twarz z obywatelami, ale to nie zmaże hańby jaka okrywa go jako członka przestępczego spisku. To że popiera go szereg obywateli nawołujących do przestępstwa nie tłumaczy jego zachowania parlamentarzysty. Jeśli w drodze do pracy trzech chuliganów namawiałoby mnie bym pobił osobę, która im się nie podoba to nie zdejmuje ze mnie odpowiedzialności za zło które czynię.