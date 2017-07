1 ZDJĘCIE Prezydent Szawchat Mirzijojew w towarzystwie prezydenta Władimira Putina (PAVEL GOLOVKIN / AFP/EAST NEWS)

Zwolnienie kilku znanych więźniów politycznych, wpuszczenie do kraju zagranicznych korespondentów, zaproszenie międzynarodowych organizacji do dialogu nt. praw człowieka - to niepełna lista działań podjętych przez prezydenta Uzbekistanu Szawchata Mirzijojewa. Czy w Uzbekistanie rozpoczęła się pierestrojka?