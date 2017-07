4 ZDJĘCIA Dominik Tarczyński z PiS w płaszczu z futrem jenota (www.twitter.com)

Dominik Tarczyński, rocznik 1979, sejmowy pseudonim "Jenot", wielbiciel luksusu, naturalnych futer. To on wczorajszej nocy postanowił bronić Kaczyńskiego przed telefonem Kingi Gajewskiej z PO. By ta nie mogła nagrywać lidera, wyrwał jej komórkę.