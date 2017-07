michalek malutki godzinę temu 0

Niepokoją pod względem zgodności z konstytucją? Jaja se robicie, czy o drogę pytacie? Te ustawy pomijają konstytucje zupełnie. A Adrian nie ma wątpliwości, tylko walczy o swoje, znowu łamiąc konstytucję. Bo co to ma znaczyc, że podpisze niekonstytucyjna ustawę, jeśli dostanie cukierka? Odsyłanie jej do TK nawet Adrianowi nie przyszło do głowy, bo i po co, "prezes" Przyłebska i tak klepnie wszystko. Ktoś powinien w końcu zapytać TK o zgodność konstytucji z konstytucją, przyłębska zapewne orzekła by, że konstytucja jest niezgodna z konstytucją i pis musi natychmiast uchwalić nową. HA!