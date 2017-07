byczek godzinę temu 0

No tak, Piątek to niebezpieczny terrorysta. Na oko waży z trzy razy tyle, co Antoni, poza tym z punktu widzenia ludzkich panów jest osobą niezrównoważoną, jako eksnarkoman i ewangelik. Też bym się przestraszył. No porównajcie sobie zestawione powyżej zdjęcia- Antoni niczym aniołek, a temu Piątkowi jakoś zakapiorem z oczu patrzy. Tak poważnie, to pędzę kupować to dziełko i gratuluję pogróżek ze strony MON, bo dla dziennikarza śledczego to najlepsza reklama.