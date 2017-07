shamickgaworski 10 minut temu 0

Kwitesensja problemu ... i nie ma znaczenia iz przedtem paru sedziow bylo skorumpowanych itd.

"W Polsce ma być tak, że o tym, kto będzie sędzią, decyduje partia. Polityczna większość staje więc ponad władzą sądowniczą"

Po wproadzeniu tej ustawy PiS bedzie ponad prawem. Bedzie bardzo latwo szantazowac jakiegokolwiek sedziego - jak juz bedzie miec szczescie wybranym przez PiS do tego aby mial prawo pracowac - aby robil dokladnie i tylko wylacznie to co PiS chce.

Np, PiS 'dla dobra Polski z powodu zagrozenia terrorystycznego' odwoluje wybory na czas nieokreslony ... Znalazl sie Krzysztof sedzia ktory zaczal to kwestionowac ... Krzysztof na drugi dzien nie jest juz sedzia ... itd itp.

I tyle w temacie.

Jak chce sie cos reformowac to owszem mozna, ale wedlug prawa, z zachowaniem balansu a nie jedna parita przejmuje calkowicie absolutnie wszelka wladze a pozniej jeszcze ma czelnosc ich absolutna wladze nazywac 'wolnoscia i demokracja'

PRL wiec czy NAZI tez byly demokracja ... z ich punktu widzenia wszystko bylo wspaniale! Oni mieli 'demokratyczna' wladze i ... i tyle w temacie.