- 7 lipca dostaliśmy informację, że na tzw. Piekiełku doszło do wypadku: 65-letni mężczyzna doznał tam urazu nogi – mówi Mariusz Rzepecki, naczelnik wałbrzysko-kłodzkiej grupy GOPR.

Piekiełko (które leży na Szczelińcu Wielkim, najwyższym szczycie Gór Stołowych, należącym do Korony Gór Polskich) to bardzo specyficzne miejsce. To długa, około 100-metrowa szczelina, głęboka na 20 metrów. 65-letni mężczyzna podczas przechodzenia nią upadł i nie mógł wstać...