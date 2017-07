bushman14 przed chwilą 0

Czyli tak: do DNA niesporczaków dodajemy zakodowane wydanie encyklopedii PWN, a potem wymieramy. Przez kolejne miliony lat w tym zapisie pojawiają się losowe mutacje przerabiające zapis na niemożliwą do odczytania papkę (szczególnie, że nie ma już nikogo kto by pamiętał co to jest kod ASC II).

Za 300mln lat pojawia się nowy gatunek który potrafi sekwencjonować DNA. Jak myślicie, jak by nazwał ten garb nieczytelnego zapisu, o niejasnej funkcji, znaleziony w genomie niesporczaków? ;>