konfuziussagt 15 minut temu 0

Purpuraci polskiego Kosciola Nienawisci, TO WASZA ROBOTA !!!

I wy tez poniesiecie ODPOWIEDZIALNOSC za to co w Polsce sie dzieje

i bedzie sie dzialo!

PiS jest waszym politycznym narzedziem,

a realizuje WASZ projekt destrukcji Rzeczypospolitej

i ZAMACHU STANU dla utworzenia kato-faszystowskiej DYKTATURY !!!

To WYSCIE odsadzili od czci i wiary chrzescijanskich demokratow,

to wasze media i ambony szkalowaly i szkaluja ich nadal,

to WY wystepujecie przeciwko UNII i wpychacie nas w rosyjskie samodzierzawie.

ramie w ramie z PiSowskimi ZDRAJCAMI Rzeczypospolitej i narodu!

To wyscie dokonali putinizacji kosciola w Polsce

i dzien w dzien pracujecie nad putinizacja Polski.



Nie zajakneliscie sie ze slowem potepienia

dla destrukcji przez PiS Rzeczypospolitej, lamania Konstytucji RP,

niszczenia demokratycznych instytucji, burzenia filarow ustroju

i ZAMACHU STANU !!!

Teraz nawolujecie, zeby ci ktorych PRZESTEPCZA BANDA

zdradziecko zaatakowala zaniechali obrony

i ustapili bandytom.



NIEDOCZEKANIE !!!

ZERO TOLERANCJI dla lamania Konstytucji !

ZERO TOLERANCJI dla ZAMACHU STANU !



Ci ktorzy wydali WOJNE Rzeczypospolitej,

wydali WOJNE wlasnemu narodowi,

aby go ograbic z wladzy, z wolinosci

i WSZYSTKIEGO co jego jest

stracili legitymacje do sprawowania wladzy

i musza poniesc pelne konsekwencje ZAMACHU STANU

- przestepstw przeciwko Rzeczypospolitej, Konstytucji i Narodowi !!!