4 ZDJĘCIA Ryszard Galla (ROMAN ROGALSKI)

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie przyjmie nowelizacji ustawy o KRS, o ile Sejm nie zatwierdzi jego poprawki, w myśl której wyboru sędziów do KRS dokonywałoby 3/5 posłów. Z sejmowej arytmetyki wynika, że w sytuacji, gdyby PiS dogadał się z ruchem Kukiz'15, to do zatwierdze kandydatur sędziów leżałoby w rękach dwojga ludzi- posłów niezrzeszonych Piotra Liroya-Marca oraz Ryszarda Galli z Mniejszości Niemieckiej.