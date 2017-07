To decyzja, na którą czeka dziewięć milionów osób w kraju. Mimo że emeryci i renciści waloryzację swoich świadczeń dostaną dopiero od 1 marca 2018 r., to właśnie zapadają decyzje, ile będzie to pieniędzy.

O wysokości podwyżki decydują dwa wskaźniki: inflacja w gospodarstwach emeryckich (czyli podwyżki cen towarów, które głównie kupują emeryci) i realny wzrost płac z...