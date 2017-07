candid13 godzinę temu 0

Czy pozew cywilny może sprawić, że Kaczyński poniesie odpowiedzialność za nazwanie polityków PO mordercami swojego brata? Zgodnie z artykułem 105 Konstytucji jest to możliwe, jeśli sąd uzna, że jego wystąpienie nie wchodzi w zakres wykonywania mandatu poselskiego. Na taką interpretację może wskazywać zwłaszcza sposób, w jaki do niego doszło. Kaczyńskiemu nie udzielono bowiem głosu, a jego przemówienie nie było wygłoszone w żadnym legalnym trybie – była to po prostu samowolka.