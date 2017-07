pankracypanasiuk godzinę temu 0

"To proces, który rozpoczął się od wyborczego zwycięstwa PiS w 2015 r. A tym, co go wywołało, było społeczne przekonanie, że demokracja przekształca się w oligarchię. Staje się fasadą, za którą kryją się elity ekonomiczne i polityczne, i że one nie dbają o dobro obywateli."

Tu właśnie jest pies pogrzebany. Dziesiejsza opozycja nie ma poparcia wystarczającego do odebrania Władzi PiSowi, bo tworzy przekaz, że jej ewentualny powrót do władzy będzie też powrotem do tego co było, i co było powodem przegranej.



Natomiast wczorajszym wystąpieniem Kaczyński pokazał swoją piętę achillesową i trzeba to wykorzystać - należy mu ciągle publicznie przypominać oczywistą prawdę, którą wyparł, że jego brat był nikim, małym zakompleksionym zerem dającym sobą sterować, i że to Jarosław go zabił wysyłając do Smoleńska w imię swoich interesów politycznych. Kolejne napady furii Prezesa uświadomią przynajmniej bardziej umiarkowanym zwolennikom PiS, że rządzi Polską pacjent psychiatryka, a jeśli w bonusie trafi go apopleksja, to jego partia się rozpadnie i po problemie.