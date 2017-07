frey8b_________________ godzinę temu 0

Nie wierzę w uczciwość Dudy w nim płynie pisdzielska krew ,co innego mówi a co innego robi . Ta zapowiedź że nie podpisze jak nie znajdzie się jego poprawka , a jak PiS uzna tą poprawkę to podpisze nadal niekonstytucyjną ustawę. To może być przypomnienie Pisowi że ma się kłaniać Dudzie i go szanować. Kukiz to marionetka na niego opozycja nie może liczyć bo już jest zadowolony że ich propozycję przedstawił prezydent jako warunek.