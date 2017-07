W Polsce co roku samobójstwo popełnia ok. 70 osób w wieku od 10 do 14?lat i nawet 400 między 15. a 19. rokiem życia. W rzeczywistości może być ich jeszcze więcej, bo wiele przypadków klasyfikowanych jest jako wypadek czy zatrucie. Z najnowszego raportu UNICEF „W trosce o przyszłe pokolenia” wynika, że w krajach o wysokich dochodach samobójstwa są główną przyczyną zgonów wśród osób w wieku 15-19 lat. Wskaźnik ten jest najniższy w Portugalii: 1,7 na 100 tys. mieszkańców...