dziś ludzie czegoś chcieli od Adriana ("wetuj!") - nie rozumiem: to tak jakby legitymizować kogoś, kto sam się już dawno zdelegalizował łamiąc z trzaskiem Konstytucję;

muszą to od nas dostawać każdego dnia: nielegalna ekipa trzymająca się władzy to po prostu okupanci; nasz do nich stosunek (i cała ich przyszłość) powinien być klarowną konsekwencją tego faktu;