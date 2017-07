naturelovers 6 minut temu 0

Czy Wy, ludzie kultury, ludzie inteligentni nie rozumiecie, że 1. kandydatów do KRS wystawiać mają nadal środowiska prawnicze? 2. Dotychczasowa sytuacja, kiedy środowiska sędziowskie były ponad prawem wymaga zmiany? Czy chcecie utrzymać status quo? Trójpodział władzy i tak polega na tym, że władza wykonawcza wybierana jest przez ustawodawczą (z wyjątkiem prezydenta), ale jeśli suwerenowi przestanie pasować, to ją sobie może w następnych wyborach zmienić. Natomiast w sądownictwie, suweren nie ma absolutnie nic do gadania. Ręka rękę myje, sami się wybierają, sami recenzują, sami kryją. Sądownictwo w Polsce to spuścizna PRL-u. Ktokolwiek zna to środowisko, wie, jak bardzo jest zdeprawowane.

Propozycja Dudy ma sens, bo wymagać będzie niemal zawsze by rządząca partia dogadała się z inna co do obsady stanowisk. To daje nadzieję na normalność. Nota bene, w Niemczech jest podobny system i nikt nie zawodzi nad "upadkiem demokracji". Także spokojnie, bez paniki. Róbcie swoje, a politykę zostawcie.