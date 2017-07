losarek69 11 minut temu 0

Słuchałem wypowiedzi Pana Asselborn'a DAS ERSTE i ZDF, to było przykre. Zaczynają nas traktować jak Białoruś, albo i gorzej, bo do Białorusi się już wszyscy zdążyli przyzwyczaić. I jeszcze to pierdzielenie Kaczyńskiego, że coś nam się z Unii należy... A niby co? Jak nas wywalą albo wprowadzą sankcje i nie będzie kasy na dopłaty dla rolników to się wszyscy obudzą, ale wtedy może być już za późno. Czy na pewno wszyscy wyznawcy PiS tego chcieli?