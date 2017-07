qakwa pół godziny temu 0

Bez euforii, to wszystko jest przemyślane i policzone. Kiedy się przechodzi przez rwącą rzekę czasem warto powrócić na brzeg i zacząć w innym miejscu. Posunięcie Pana Prezydenta (Malowanego) to coś w tym rodzaju. Bo co to zmienia? W Konstytucji nie przybędzie od tego klauzul zezwalających na ingerencję władzy wykonawczej w sądowniczą. A zająknął się Pan Prezydent, żeby sobie obóz władzy dał spokój z tą tragifarsą zmierzająca do tego, by Sąd Najwyższy zmienić na Ministerstwo Dyscyplinarności i skolonizowania go przez autorytety prawnicze z Psiej Wólki, jak, za przeproszeniem poseł Horała (jak dobrze odczytałem), który już dziś przemawia jak Arystoteles. Tylko veto, tylko. Jeżeli Pań Prezydent chce naprawdę pokazać wszystkim, że jest niezależny i samorządny, nie może popiskiwać, tylko gromko zawołać: "Teraz ku...wa ja!"