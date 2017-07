zd46 11 minut temu 0

W stanie wojennym P.Duda bronil REZIMOWEJ TELEWIZJI a teraz broni REZIMOWEGO RZADU PiSu, zbieznosc sytuacji czy taki "ku....ki charakter", taka przekupna natura jak kreatura, ale czy od "prostaka, chama, trepa mozna wymagac cech czlowieka" cywilizowanego? Chyba nie, on jest zawsze soba, bo kto "urodzil sie zerem dziesiatka nie umrze, zero intelektualne to zero i nic wiecej , no najwyzej " POL METRA SZLAMU I DNO"