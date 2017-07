konfuziussagt pół godziny temu 0

PiS dokonujac ZAMACHU STANU posluguje sie PARLAMENTEM,

jako narzedziem i jednoczesnie parawanem!



Czy uzywa sie jako narzedzia palki, widel, karabinu, czolgu

czy tez PARLAMENTU zamach na Rzeczypospolita jest

ZAMACHEM STANU - przestepstwem przeciwko Rzeczypospolitej

Konstytucji i Narodowi Polskiemu.

Jest to zamach i akt agresji wobec KAZDEGO z NAS.

Kazdy z nas ma prawo do OBRONY KONIECZNEJ.

To prawo ale i tez OBOWIAZEK, macie wy OPOZYCJA,

WSZYSCY PARLAMENTARZYSCI i caly aparat panstwa

z WOJSKIEM POLSKIM i POLICJA wlacznie.



Jesli bandyci usiluja przemoca forsowac

zmiany ustrojowe/konstytucyjne

z pominieciem obowiazujacej procedury

i uzyskania WYMAGANEJ dla zmian ustrojowych/konstytucyjnych

2/3 glosow,

ogloscie, ze dokonuja ZAMACHU STANU

i wezwijcie Narod do obrony Rzeczypospolitej,

a w szczegolnosci: sadow powszechnych, KSR Sadu Najwyzszego,

Trybunalu Konstytucyjnego, mediow publicznych

i WSZYSTKIEGO, co NIELEGALNIE PiS juz zagrabil

lub usiluje zagrabic.

Wezwijcie caly aparat panstwa, wojski, policje,

wymiar sprawiedliwosci do obrony Rzeczypospolitej

przed zamachem stanu.

Zwroccie sie o interwencje UNII i NATO !!!