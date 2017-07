ludwigvanb godzinę temu 0

Co to za miałkie ustępstwo? Przecież "nowa" KRS, zdominowana przez pis, będzie wskazywać sędziów - tak jak by to robił ziobro. ŻADNEJ różnicy. Mam nadzieję że opozycja parlamentarna i poza parlamentarna - nie dadzą się zrobić w bambuko. Faktycznie pis ma nas za ciemny lud.