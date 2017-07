Jacek Harłukowicz: Ogólnopolski Strajk Kobiet wezwał w ostatnią niedzielę do spotkania i współpracy wszystkich środowisk opozycyjnych. Napisałyście „Pali nam się Polska, a szalony podpalacz podkłada ogień pod kolejne gmachy”.

Marta Lempart: To spotkanie miało doprowadzić do współpracy wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się temu, co z Polską wyprawia Jarosław Kaczyński i jego PiS. Miało też umożliwić nam zaplanowanie działań na najbliższe dwa tygodnie. Jak reagować w obliczu przegłosowanych już ustaw o reformie Krajowej Rady Sądownictwa i ustroju...