patczar1 godzinę temu 0

Jakie to ma znaczenie? Dużo ważniejsze są (długie) listy posłów, którzy GŁOSUJĄ za tymi haniebnymi ustawami, bo to przecież głosowanie, a nie złożenie projektu, jest decydujące. Apelujcie do posłów PiS "z tylnych ław", aby nie głosowali. Przypomnijcie im, że "suweren" dał każdemu z nich osobisty mandat posła, że nie są tylko łapkami, które podnosi w górę prezes Kaczyński kiedy naciśnie guzik. Poseł Kaczyński ma tylko jeden głos.