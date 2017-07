mat.31 godzinę temu 0

Polaczki jak zwykle widzą tylko dwa kolory: czarny i biały. Jak dwóch imigrantów molestowało, to znaczy, że wszyscy sa zboczeni. Jak ktoś powiedział, że wśród imigrantów są lekarze, inzynierowie itp. to Polacy robią sobie jaja, że to na pewno byli oni. W każdej grupie są i tacy i tacy. Wśród Polaków tez są przestepcy i gwałciciele a pomacać pewnie większość sobie lubi. Tylko, że Polacy chodza oczywiście do kościoła w niedzielę i wszystko jest im puszczane w niepamięć.