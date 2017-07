1 ZDJĘCIE Wizyta Kate i Williama w Polsce (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Kate i William przylecieli w poniedziałek do Warszawy - w dużej mierze po to, by ocieplić wizerunek kraju w obliczu wyjścia z UE. Ich wizyta zbiegła się z pierwszą pełną turą negocjacji brexitowych w Brukseli.