„kolejne globalne ocieplenie - tym razem wywołane rewolucją przemysłową”.

Ile procent aktualnych zmian jest w udowodniony sposób spowodowanych przez człowieka a ile czynnikami naturalnymi?



Jest bowiem powszechnie znana liczba określająca wartość średniego wzrostu temperatury na planecie w ciągu ostatnich 100 lat i wynosi 0,73 stopnia. Jest pomiar, jest wynik, akceptuję go. Pytam o tą drugą liczbę w procentach - ile procent aktualnych zmian jest w udowodniony sposób spowodowanych przez człowieka a ile czynnikami naturalnymi, bo jest różnica.



Podam przykład dotyczący złożoności problemu. Wiemy, że oceany są potężnym magazynem CO2. Wiemy też, że uwalnia się on w zupełnie naturalny sposób pod wpływem wzrostu temperatury. Ok. 200 lat temu (po tzw. małym zlodowaceniu) nastąpił znaczny wzrost temperatury planetarnej i niewątpliwie bez udziału człowieka, z uwagi na brak rozwiniętej cywilizacji technicznej. Wzrost ten zaczął uwalniać potężne ilości CO2 w naturalny sposób a dalszy ciąg jest znany i w efekcie mamy owe ułamki stopnia cieplej (0,73). Nie można więc sprawy zamykać, że „człowiek powoduje wzrost temperatury”,

bo to nie jest naukowe stawianie sprawy.